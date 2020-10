Paolo Brosio lascia l’ospedale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Come avevamo annunciato nel pomeriggio di ieri, Paolo Brosio era in attesa del risultato del secondo tampone. E siamo in grado di anticiparvi che il risultato è stato negativo. L’ex giornalista, dunque, ha vinto la sua battaglia personale contro il Covid-19. LEGGI ANCHE > Paolo Brosio fuori dal GFVip? Il risultato è arrivato nella tarda serata di giovedì e Giornalettismo può rivelare che Brosio lascerà l’ospedale ICC Casal Palocco. Paolo Brosio lascia l’ospedale Poi la conferma è arrivata anche attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram nella notte. L’ex giornalista mostra il risultato del secondo tampone e ringrazia i medici e gli infermieri che lo hanno accudito ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Come avevamo annunciato nel pomeriggio di ieri,era in attesa del risultato del secondo tampone. E siamo in grado di anticiparvi che il risultato è stato negativo. L’ex giornalista, dunque, ha vinto la sua battaglia personale contro il Covid-19. LEGGI ANCHE >fuori dal GFVip? Il risultato è arrivato nella tarda serata di giovedì e Giornalettismo può rivelare chelascerà l’ospedale ICC Casal Palocco.l’ospedale Poi la conferma è arrivata anche attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram nella notte. L’ex giornalista mostra il risultato del secondo tampone e ringrazia i medici e gli infermieri che lo hanno accudito ...

