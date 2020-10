NieR Replicant e la sua ambientazione si mostra in nuove immagini

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Square Enix ha pubblicato una serie didedicate a, che si focalizzano non sui personaggi ma prettamente sull'del gioco. Questi screenshotno come sono i vari luoghi di, molto diversi tra loro.Si inizia con una prateria immensa, per poi passare al Santuario Perduto, al villaggio dove vivonoe Yonah e infine, ad una città praticamente in rovina. Questa in realtà non è la prima volta che guardiamo meglio la versione aggiornata del mondo del gioco. A settembre 2020 Square Enix ha pubblicato un nuovo video che ha annunciato tra l'altro la data di uscita.arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC il 23 aprile 2021 in tutto ...