Napoli, comunicato l’esito dei tamponi di oggi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Arrivano altre buone notizie in casa Napoli, oggi sono stati effettuati altri tamponi per il gruppo squadra, tutti hanno avuto esito negativo. La conferma è arrivata direttamente dal club azzurro con un comunicato pubblicato su Twitter. “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario”. Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario. — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 9, 2020 L'articolo Napoli, comunicato l’esito dei tamponi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Arrivano altre buone notizie in casasono stati effettuati altriper il gruppo squadra, tutti hanno avuto esito negativo. La conferma è arrivata direttamente dal club azzurro con unpubblicato su Twitter. “Tutti negativi al Covid-19 ieffettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario”. Tutti negativi al Covid-19 ieffettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario. — Official SSC(@ssc) October 9, 2020 L'articolol’esito dei...

DiMarzio : #Napoli, comunicato l'esito degli ultimi #tamponi effettuati - capuanogio : La stessa ASL nella nota pubblicata dall’Ansa scrive che ha comunicato “delega al medico sociale del #Napoli per la… - DiMarzio : #JuveNapoli, il comunicato della #Lega: 'La partita resta in programma domani' - Chivas01233895 : RT @vbchannelhd: Fate un comunicato quando guariscono Zielinski, Elmas e Insigne, così almeno ci organizziamo per giocare la partita. Tra p… - CalcioWeb : #Napoli, comunicato l'esito dei tamponi di oggi - -