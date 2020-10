Milano 32enne scambiata per straniera prova a ‘difendersi’: «Parli troppo, non ci scusiamo» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 32enne scambiata per straniera prova a difendersi. L’ennesimo episodio di razzismo proviene dal capoluogo meneghino: città dai mille colori e dalle molteplici culture, è stata teatro della spiacevole situazione che ha coinvolto Maria Anna Campadello, 32enne di origine peruviana, adottata ad appena due anni da una famiglia italiana e trasferita a Padova. A raccontare la storia della 32enne scambiata per straniera è Fanpage.it. Una vita ricca di esperienze, quella di Maria, trascorsa tra Parigi, Londra, New York, Miami, non senza sgradevoli episodi legati al colore della pelle. L’ultimo solo qualche giorno fa. Leggi anche >> Kamala Harris: chi è la prima donna di colore candidata ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 9 ottobre 2020)pera difendersi. L’ennesimo episodio di razzismo proviene dal capoluogo meneghino: città dai mille colori e dalle molteplici culture, è stata teatro della spiacevole situazione che ha coinvolto Maria Anna Campadello,di origine peruviana, adottata ad appena due anni da una famiglia italiana e trasferita a Padova. A raccontare la storia dellaperè Fanpage.it. Una vita ricca di esperienze, quella di Maria, trascorsa tra Parigi, Londra, New York, Miami, non senza sgradevoli episodi legati al colore della pelle. L’ultimo solo qualche giorno fa. Leggi anche >> Kamala Harris: chi è la prima donna di colore candidata ...

Maria Anna Campadello è una ragazza di 32 anni, che è stata vittima di un episodio razzista a Milano: due carabinieri l’hanno fermata alla ...

