L’uomo più tatuato di Francia è un prof | “Mi discriminano | ora non posso più insegnare ai bimbi”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’uomo piùdiè un. Sylvaine Helaine, in arte Freaky Hoody, è l’uomo piùdie, contemporaneamente, un insegnante di scuola materna ed elementare. Pochi mesi fa una lettera dei genitori di un bambino, spaventato dal suo aspetto tanto da avere gli incubi, ha spinto i dirigenti del suo dipartimento scolastico prima a sospenderlo per 2 mesi, poi a impedirgli diai bambini dai 3 ai 5 anni. “Adesso insegno ai bambini dai 6 agli 11 anni, ma nella mia carriera non ho mai ricevuto una sola protesta dai genitori degli allievi cui insegnavo. Questo bambino, che non so chi sia, non era un mio allievo. Sono discriminato per il mio aspetto” Ha la voce tranquilla e posata, parla un fluente inglese dallo ...