Liberati i due prigionieri italiani in Mali sequestrati dal gruppo jihadista nel 2018 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono stati Liberati i due ostaggi italiani sequestrati in Niger nel 2018 dal gruppo jihadista Jnim legato ad Al Qaeda. Si tratta di Padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio. La notizia è stata confermata dal presidente del Mali che ha detto "Gli ex ostaggi sono saliti a bordo del volo diretto a Bamako". Oltre ai due italiani sono stati rilasciati il politico Maliano Soumaila Cisse e un'operatrice francese Sophie Petronin. L'operazione dell'Intelligence L'operazione che ha portato alla liberazione dei due italiani è avvenuta grazie alla collaborazione dei servizi di Intelligence italiani e internazionali, in particolare del ...

