Julie online con il brano “Appesi a un filo”

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il debutto con Scie Chimiche la cantante sicilianapubblica a sorpresa il nuovo singolo “Appesi a un filo” SCIE CHIMICHE, l’apprezzatissimo singolo d’esordio diuscito in digitale a inizio Settembre raggiunge e supera in solo venti giorni dalla pubblicazione, ventimila stream su spotify e a sorpresa, per festeggiare questo piccolo primo traguardo,… L'articolocon il“Appesi a un filo” Corriere Nazionale.