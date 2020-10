Il Grande Fratello Vip rischia grosso: il Codacons allerta l’Agcom, le possibili conseguenze (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo scandalo legato alle ultime votazioni del Grande Fratello Vip 2020 non accenna a ridimensionarsi. A segnalare per primo le presunte irregolarità è stato il Codacons, che ha subito allertato il Garante delle Comunicazioni, l’Agcom, unico ente che potrebbe eventualmente prendere provvedimenti. Ma quali conseguenze potrebbero esserci se si dovesse appurare che il tele-voto è stato davvero falsato dai voti provenienti dalla Spagna (mentre si potrebbe votare solo dal territorio italiano) e destinati ad Adua Del Vesco? Gli scenari possibili sono sostanzialmente due: o una multa salata per Mediaset, oppure un nuovo tele-voto, magari flash durante la puntata in diretta, tra Adua e Franceska Pepe, colei che dal presunto tele-voto truccato è stata ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo scandalo legato alle ultime votazioni delVip 2020 non accenna a ridimensionarsi. A segnalare per primo le presunte irregolarità è stato il, che ha subitoto il Garante delle Comunicazioni, l’Agcom, unico ente che potrebbe eventualmente prendere provvedimenti. Ma qualipotrebbero esserci se si dovesse appurare che il tele-voto è stato davvero falsato dai voti provenienti dalla Spagna (mentre si potrebbe votare solo dal territorio italiano) e destinati ad Adua Del Vesco? Gli scenarisono sostanzialmente due: o una multa salata per Mediaset, oppure un nuovo tele-voto, magari flash durante la puntata in diretta, tra Adua e Franceska Pepe, colei che dal presunto tele-voto truccato è stata ...

