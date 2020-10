Enrico Montesano: “La mascherina è inutile e dannosa per i polmoni, non mi fido dei medici in tv” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Io credo nel Coronavirus: credo che bisogna mantenere una giusta distanza dal nostro vicino perché alitare addosso alle persone è scorretto sotto tutti i punti di vista. Credo che le mascherine vadano portate nei luoghi chiusi, ma all’aperto non credo che ci proteggano dalle polveri sottili, dalle polveri d’amianto e dunque anche dal virus. Attraverso i tessuti passa tutto. Le mascherine sicure al 100% non ci farebbero neppure respirare. In compenso quelle correnti ci fanno respirare la nostra anidride carbonica. In aggiunta alle polveri dell’aria inquinata. Ma perché se vado da solo in riva al mare, o in un parco, mi devo mettere la mascherina? È inutile e dannosa per i miei polmoni“: lo ha affermato Enrico Montesano in ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Io credo nel Coronavirus: credo che bisogna mantenere una giusta distanza dal nostro vicino perché alitare addosso alle persone è scorretto sotto tutti i punti di vista. Credo che le mascherine vadano portate nei luoghi chiusi, ma all’aperto non credo che ci proteggano dalle polveri sottili, dalle polveri d’amianto e dunque anche dal virus. Attraverso i tessuti passa tutto. Le mascherine sicure al 100% non ci farebbero neppure respirare. In compenso quelle correnti ci fanno respirare la nostra anidride carbonica. In aggiunta alle polveri dell’aria inquinata. Ma perché se vado da solo in riva al mare, o in un parco, mi devo mettere la? Èper i miei“: lo ha affermatoin ...

HuffPostItalia : Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - Carla96888746 : E pensare che quando ero ragazzina , Enrico Montesano mi sembrava un comico intelligente. Ora non è più né comico né tantomeno intelligente. - AlessandroFusi9 : RT @HuffPostItalia: Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - Sakurauchi_Hime : RT @HuffPostItalia: Enrico Montesano: 'La mascherina è dannosa, non mi fido dei medici scelti dalla tv' - tettonicazolle : RT @DaliaDaliaanfo: In compagnia di Rosita Celentano, Enrico Montesano, Diego Fusaro e Pappalardo c'è pure lui, a completare la feccia. htt… -