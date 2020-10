Covid, il fronte è al Sud. Dove la sanità è già malata (Di venerdì 9 ottobre 2020) La geografia del virus sta rapidamente cambiando. La prima ondata ha colpito il Nord. Il Sud tranne poche eccezioni, ha avuto indici di contagio piuttosto bassi e, tranne qualche eccezione, mai ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) La geografia del virus sta rapidamente cambiando. La prima ondata ha colpito il Nord. Il Sud tranne poche eccezioni, ha avuto indici di contagio piuttosto bassi e, tranne qualche eccezione, mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid fronte Covid, il fronte è al Sud. Dove la sanità è già malata QUOTIDIANO.NET File al pronto soccorso e i parenti nei tendoni, di giorno al caldo e di notte al freddo

Presidio Covid-19 e quindi situazione simile anche ... Un tendone beige è presente di fronte al pronto soccorso del Papa Giovanni fin dall’ultima settimana di febbraio. Era stato allestito ...

Virus, allarme Europa. Coprifuoco a Berlino, Parigi riapre i reparti Covid

Di fronte all'aumento dei contagi, le autorità hanno già vietato la vendita di alcool nei locali pubblici ed esortato tutti all'obbligo di indossare le mascherine. L'annuncio delle autorità… Leggi ...

