Covid, boom di contagi: un decesso nel Napoletano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na)- Continua l’impennata di contagi da Covid a Napoli e in Campania, dove ieri è stata sfondata la soglia dei 757 casi. L’unico decesso registrato sul territorio regionale, nelle ultime 24 ore, è del Napoletano. Si tratta di un cittadino di Cardito che era risultato positivo al Covid solo qualche giorno fa. Ora sul territorio comunale son 51 i casi accertati dall’Asl. A darne l’annuncio è stato il sindaco del comune a nord di Napoli, Giuseppe Cirillo. “Questo lutto – ha spiegato Cirillo – ci rattrista e ci fa scontrare con la drammaticità della situazione che il paese sta vivendo in questa nuova ondata di contagi ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCardito (Na)- Continua l’impennata didaa Napoli e in Campania, dove ieri è stata sfondata la soglia dei 757 casi. L’unicoregistrato sul territorio regionale, nelle ultime 24 ore, è del. Si tratta di un cittadino di Cardito che era risultato positivo alsolo qualche giorno fa. Ora sul territorio comunale son 51 i casi accertati dall’Asl. A darne l’annuncio è stato il sindaco del comune a nord di Napoli, Giuseppe Cirillo. “Questo lutto – ha spiegato Cirillo – ci rattrista e ci fa scontrare con la drammaticità della situazione che il paese sta vivendo in questa nuova ondata diai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze e ...

