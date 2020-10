Coronavirus, la crescita preoccupa e per molti il Lockdown è questione di giorni (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’impennata dei contagi giornalieri da Covid-19 ha fatto accendere i campanelli d’allarme e potrebbero scattare misure di contenimento più restrittive. La situazione resta comunque diversa dalla fase più acuta della crisi. Ma ora c’è il nodo del Sud. L’impennata dei contagi giornalieri da Covid-19, raddoppiati in appena due giorni, ha fatto accendere tutti i campanelli … L'articolo Coronavirus, la crescita preoccupa e per molti il Lockdown è questione di giorni proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’impennata dei contagi giornalieri da Covid-19 ha fatto accendere i campanelli d’allarme e potrebbero scattare misure di contenimento più restrittive. La situazione resta comunque diversa dalla fase più acuta della crisi. Ma ora c’è il nodo del Sud. L’impennata dei contagi giornalieri da Covid-19, raddoppiati in appena due, ha fatto accendere tutti i campanelli … L'articolo, lae perildiproviene da leggilo.org.

you_trend : ?? Il tasso di positività settimanale (nuovi casi nella settimana/casi testati nella settimana) è molto alto in: ??… - Corriere : ?? Cosa sta succedendo con il Covid, in Italia? - alexbarbera : Dimentichiamo la favola della pentola d’oro del Recovery, sarà un inverno complicato - GaetanoGanacle : RT @ultimenotizie: Un'altra giornata nera per l'emergenza #coronavirus in #Veneto, dove si sono registrati 595 contagi in più rispetto a gi… - marigall24 : Qualcuno ha notizie della Cina, dove tutto è cominciato? A quanto pare il coronavirus sta crescendo in tutto il mo… -