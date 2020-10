Coprifuoco a Berlino, Parigi riapre i reparti Covid (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nico Riva Le grandi nazioni europee, nel pieno della seconda ondata, corrono ai ripari. Dalla Francia alla Germania, passando per Belgio, Spagna e Gran Bretagna, il virus circola velocemente e impone ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nico Riva Le grandi nazioni europee, nel pieno della seconda ondata, corrono ai ripari. Dalla Francia alla Germania, passando per Belgio, Spagna e Gran Bretagna, il virus circola velocemente e impone ...

TerlizziGerardo : RT @Tg3web: In Germania l'aumento del tasso di contagiosità ha portato a un coprifuoco selettivo nei quartieri di Berlino più colpiti. Ma p… - Mosange : RT @Tg3web: In Germania l'aumento del tasso di contagiosità ha portato a un coprifuoco selettivo nei quartieri di Berlino più colpiti. Ma p… - infoitinterno : Coronavirus mini lockdown Scozia. Berlino impone il coprifuoco - Carmela_oltre : RT @Tg3web: In Germania l'aumento del tasso di contagiosità ha portato a un coprifuoco selettivo nei quartieri di Berlino più colpiti. Ma p… - Paolo_Bignardi : RT @Tg3web: In Germania l'aumento del tasso di contagiosità ha portato a un coprifuoco selettivo nei quartieri di Berlino più colpiti. Ma p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Berlino Covid, a Berlino torna il coprifuoco dopo 70 anni: locali chiusi dalle 23 Corriere della Sera Coprifuoco a Berlino, Parigi riapre i reparti Covid

Nico RivaLe grandi nazioni europee, nel pieno della seconda ondata, corrono ai ripari. Dalla Francia alla Germania, passando per Belgio, Spagna e Gran Bretagna, il virus circola velocemente e impone..

Germania: coronavirus, Berlino e Francoforte superano valore critico contagi

Berlino e Francoforte sul Meno hanno superato la soglia critica dei contagi da coronavirus, stabilita dal governo federale a 50 nuovi ...

Nico RivaLe grandi nazioni europee, nel pieno della seconda ondata, corrono ai ripari. Dalla Francia alla Germania, passando per Belgio, Spagna e Gran Bretagna, il virus circola velocemente e impone..Berlino e Francoforte sul Meno hanno superato la soglia critica dei contagi da coronavirus, stabilita dal governo federale a 50 nuovi ...