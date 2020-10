Conto corrente cointestato con la badante: perché è valido (Di venerdì 9 ottobre 2020) Conto corrente cointestato con la badante: perché è valido La Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza che contiene un principio interessante in tema di Conto corrente cointestato ed eventuali contestazioni degli eredi. Si tratta di un interessante precedente giurisprudenziale che sicuramente avrà una funzione di orientamento nei possibili futuri casi analoghi. Vediamolo in dettaglio che cosa ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 15966 del 2020. Se ti interessa saperne di più sulle ultime novità in tema di pignoramento Conto corrente in tutta Europa, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Conto ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 9 ottobre 2020)con la: perché èLa Corte di Cassazione ha recentemente emesso un’ordinanza che contiene un principio interessante in tema died eventuali contestazioni degli eredi. Si tratta di un interessante precedente giurisprudenziale che sicuramente avrà una funzione di orientamento nei possibili futuri casi analoghi. Vediamolo in dettaglio che cosa ha deciso la Suprema Corte con l’ordinanza n. 15966 del 2020. Se ti interessa saperne di più sulle ultime novità in tema di pignoramentoin tutta Europa, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News...

F52 : RT @mauromagistri: @borghi_claudio @LucaBizzarri @RobertoBurioni Ma Borghi! Ogni volta che parla Lei non solo fa schizzare lo spread, fa a… - lilibethdimeo : @porc0schifo MIRACOMOVAN DI UN NUOVO CONTO CORRENTE HAHAAHAH - lucabattanta : RT @mauromagistri: @borghi_claudio @LucaBizzarri @RobertoBurioni Ma Borghi! Ogni volta che parla Lei non solo fa schizzare lo spread, fa a… - aerreffe : Caro conto corrente, sono stati anni duri. Ma ho deciso che ho finito di stuprarti, d’ora in poi al massimo qualche libro. - TempiReali : @La7tv Negli Usa la Sanità funziona se hai la carta di credito e il conto corrente ben ripieno. Ancora stiamo dietr… -