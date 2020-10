Confcommercio Campania contro la chiusura anticipata dei locali: “Sia revocata, crea abusivismo” (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Flavio Russo Leggi su dire (Di venerdì 9 ottobre 2020) di Flavio Russo

dippimax : RT @fipeconf: #diciamonoallechiusure #diciamosiallasicurezza #diciamosialleconomia @ConfcommercioC No alle chiusure ! #flashmob contro l’o… - fipeconf : #diciamonoallechiusure #diciamosiallasicurezza #diciamosialleconomia @ConfcommercioC No alle chiusure ! #flashmob… - Confcommercio : RT @confcommPRO: Bonus @Reg_Campania di 1000 euro una tantum per guide e accompagnatori turistici. Sarà possibile presentare domanda dalle… - sdavite110 : Tuttavia a Castellammare giovedì era pieno di spose che ho molto amato e sabato @VincenzoDeLuca insieme agli amici… - Notiziedi_it : Covid, Confcommercio Campania dichiara guerra a un (eventuale) nuovo lockdown -