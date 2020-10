Christina Aguilera, un addio doloroso: si è trovata da sola all’improvviso (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questo articolo Christina Aguilera, un addio doloroso: si è trovata da sola all’improvviso . All’interno del celebre programma di Rai1 stasera vedremo Giulia Sol nei panni della celebre cantante Christina Aguilera. Ma cosa sappiamo della bellissima cantante neyorkese che Giulia Sol interpreterà questa sera? Possiamo anticipare, intanto, che per la Sol sarà una prova durissima, visto che la Aguilera ha una voce piuttosto particolare e una presenza scenica ancora … Leggi su youmovies (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questo articolo, un: si èdaall’improvviso . All’interno del celebre programma di Rai1 stasera vedremo Giulia Sol nei panni della celebre cantante. Ma cosa sappiamo della bellissima cantante neyorkese che Giulia Sol interpreterà questa sera? Possiamo anticipare, intanto, che per la Sol sarà una prova durissima, visto che laha una voce piuttosto particolare e una presenza scenica ancora …

Tale e Quale Show 2020 quarta puntata: anticipazioni e imitazioni 9 ottobre

Giulia Sol si trasformerà in Christina Aguilera, Sergio Muniz in Miguel Bosé, Francesco Paolantoni vestirà i panni di Tom Jones, Pago proverà a confermarsi con Tony Hadley, Virginio imiterà Giuliano ...

