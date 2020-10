Campania, oggi lo scarto tra positivi e guariti è 652. Al lockdown di De Luca mancano solo 148 casi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha paventato la possibilità di un nuovo lockdown se i numeri dei contagi, in Campania, non dovessero tornare su livelli più accettabili. Ha detto, per la precisione, che con 1000 nuovi contagi e 200 guariti, la Campania si chiuderà. In pratica con uno scarto di 800 tra nuovi positivi e guariti. oggi in Campania si registrano 769 nuovi contagiati (su 9549 tamponi) e 117 guariti. Secondo il countdown di De Luca per il lockdown, siamo a 652 casi in valore assoluto. Al limite fissato per la chiusura della regione ne mancherebbero 148. Basta un’altra giornata ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il presidente della Regione, Vincenzo De, ha paventato la possibilità di un nuovose i numeri dei contagi, in, non dovessero tornare su livelli più accettabili. Ha detto, per la precisione, che con 1000 nuovi contagi e 200, lasi chiuderà. In pratica con unodi 800 tra nuoviinsi registrano 769 nuovi contagiati (su 9549 tamponi) e 117. Secondo il countdown di Deper il, siamo a 652in valore assoluto. Al limite fissato per la chiusura della regione ne mancherebbero 148. Basta un’altra giornata ...

