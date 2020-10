Borse europee sulla parità In rosso Piazza Affari

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 9 ottobre 2020) (Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle, che invece scambianoparità. I mercati si trovano in bilico tra Covid ed elezioni americane. Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,176. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.916 dollari l’oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 40,83 dollari per barile, con un calo dello 0,87%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,83% a quota +126 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,72%. Tra i mercati del Vecchio Continente trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, guadagno moderato per Londra, che avanza ...