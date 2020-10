Balata | «Applicare il protocollo in modo esatto Alla B servono strumenti normativi e fiscali»

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 ottobre 2020) «Mi pare di capire che rispetto ad altri importanti Paesi europei l’Italia abbia undi agire per contrastare questa terribile situazione derivata dal Covid estremamente intelligente». Così il presidente della Lega Serie B Mauroa Radio Kiss Kiss a proposito delanti-Coronavirus. «Registriamo tutti un progressivo aumento della curva dei contagi, quel che posso dire visto che non ho competenze scientifiche è che bisogna agire con grande senso di responsabilità, equilibrio e rigore riferendoci non soltanto al mondo del calcio. Bisogna tenere però conto che il calcio è un settore strategico dell’economia, garantisce molto posti di lavoro a tantissime famiglie sia direttamente che come indotto e dobbiamo preservare questa economia e quegli sforzi enormi ...