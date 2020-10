Angela di 'non ce n'è coviddi' fa marcia indietro: 'Il Covid c'è, indossate la mascherina...' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Diventata fenomeno del web grazie al tormentone 'non ce n'è Coviddi' , Angela Chianello fa marcia indietro e invita a proteggersi dal virus. In un messaggio social la signora di Mondello chiarisce ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 ottobre 2020) Diventata fenomeno del web grazie al tormentone 'non ce n'' ,Chianello fae invita a proteggersi dal virus. In un messaggio social la signora di Mondello chiarisce ...

Diventata fenomeno del web grazie al tormentone "non ce n'è coviddi", Angela Chianello fa marcia indietro e invita a proteggersi dal virus. In un messaggio social la signora di Mondello chiarisce nuov ...

Lega, Angela Maraventano lascia il partito dopo le dichiarazioni sulla mafia

non devo chiedere scusa” | VIDEO “Non c’è più la mafia sensibile e coraggiosa di prima”, aveva detto l’ex senatrice ed esponente leghista Angela Maraventano, durante la manifestazione catanese a ...

Lega, Angela Maraventano lascia il partito dopo le dichiarazioni sulla mafia

"Non c'è più la mafia sensibile e coraggiosa di prima", aveva detto l'ex senatrice ed esponente leghista Angela Maraventano, durante la manifestazione catanese a ...