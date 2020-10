Akinfenwa | dal calcio al wrestling | ora è in trattativa con la WWE

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Dalal. Il fisico e i muscoli ci sono, la personalità pure: why not? Adebayo, muscoloso attaccante in forza al Wycombe, potrebbe presto salutare il mondo delper approdare in quello del. Stando a quanto riportato dal ‘The Sun’ il noto calciatore nigeriano sarebbe stato contattato dallo storico patron della WWE, Vince McMahon, per un suo passaggio nel mondo delnordamericano. Forte delle 10 reti in 39 partite nell’ultima stagione,potrebbe proseguire il suo percorso da calciatore ma l’idea del, come spiegato dal Sun, stuzzica e non poco. I wrestler sono avvertiti.