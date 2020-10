VIDEO | Asma grave, indagine Doxa Pharma: “I pazienti ricercano maggiori informazioni” (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Circa tre pazienti con asma grave su quattro evidenziano come la patologia abbia un forte impatto sulla qualità della propria vita: un dato significativo che emerge da una ricerca condotta da Doxa Pharma per Sanofi. Si tratta della prima indagine specifica su pazienti con asma grave, di cui è da oggi disponibile un estratto su thenextbreath.it, il portale italiano di Sanofi dedicato a pazienti e medici per informare sull’asma grave con infiammazione di tipo 2 e le sue comorbidità. L’asma grave presenta un quadro clinico che incide in maniera significativa sulle normali attività della vita quotidiana: fatica a respirare (62%), fiato corto (60%), tosse (55%), stanchezza fisica (49%) e crisi respiratorie (47%) sono i principali sintomi, che alterano e spesso impediscono il riposo notturno, e impongono rinunce nella carriera, nello sport, nei viaggi e nel tempo libero. Lo scrive in una nota Sanofi. Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – Circa tre pazienti con asma grave su quattro evidenziano come la patologia abbia un forte impatto sulla qualità della propria vita: un dato significativo che emerge da una ricerca condotta da Doxa Pharma per Sanofi. Si tratta della prima indagine specifica su pazienti con asma grave, di cui è da oggi disponibile un estratto su thenextbreath.it, il portale italiano di Sanofi dedicato a pazienti e medici per informare sull’asma grave con infiammazione di tipo 2 e le sue comorbidità. L’asma grave presenta un quadro clinico che incide in maniera significativa sulle normali attività della vita quotidiana: fatica a respirare (62%), fiato corto (60%), tosse (55%), stanchezza fisica (49%) e crisi respiratorie (47%) sono i principali sintomi, che alterano e spesso impediscono il riposo notturno, e impongono rinunce nella carriera, nello sport, nei viaggi e nel tempo libero. Lo scrive in una nota Sanofi.

asma_sabri123 : @daddyjudyy Jsjsjsjskask andddddd - prettyhvrricane : appena pianto fino ad un attacco d’asma che mi ha fatto quasi svenire, ora sono pronto a governare il mondo - medievaIbitch : Io quando mi viene l'asma perché ho preso in braccio il gatto anche se sono allergica e cerco, fallendo miseramente… - Sakurauchi_Hime : RT @DoctorWho744: @AnnaLandi12 @07Emmedi @cotrozzi_lisa l’obbligo di mascherina è anche per chi ha l’asma lo sa? E riesce ad immaginare un… - DoctorWho744 : @AnnaLandi12 @07Emmedi @cotrozzi_lisa l’obbligo di mascherina è anche per chi ha l’asma lo sa? E riesce ad immagina… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Asma VIDEO | Asma grave, indagine Doxa Pharma: "I pazienti ricercano maggiori informazioni" - DIRE.it Dire ‘Conoscere la differenza, fa la differenza’ nell’asma grave

Nuova campagna realizzata e promossa dall’Associazione Respiriamo Insieme Onlus con il supporto di AstraZeneca Italia per fare chiarezza su una patologia sotto diagnosticata che in Italia colpisce 300 ...

In cerca di respiro, una campagna per l’asma grave

È questo l’identikit dell’asma severa, che va soprattutto riconosciuta ... o anche solo un breve video accompagnato da #donoilmiorespiro e taggando @dottoreasmagrave. Un appello che fa ...

Nuova campagna realizzata e promossa dall’Associazione Respiriamo Insieme Onlus con il supporto di AstraZeneca Italia per fare chiarezza su una patologia sotto diagnosticata che in Italia colpisce 300 ...È questo l’identikit dell’asma severa, che va soprattutto riconosciuta ... o anche solo un breve video accompagnato da #donoilmiorespiro e taggando @dottoreasmagrave. Un appello che fa ...