Usa | lascia la figlia di due mesi in auto sotto il sole | la bimba muore Due giorni dopo va ad una festa

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 ottobre 2020) In preda ai fumi dell’alcol e alla droga, hato per ore lain macchinail. Così McKinley Garner, di appena due, è morta a Panama City, in Florida. La donna, Megan Dauphin, 30 anni, si sarebbe “sballata” dimenticandosi della piccola. La 30enne, che avrebbe fatto uso abituale di metanfetamina, è stata arrestata ed è in attesa di processo con l’accusa di omicidio colposo. Una notizia che ha scioccato l’America. Nonostante quanto accaduto, Megan Dauphin qualche giornosarebbe andata a una, incurante della tragica morte della. A raccontarlo un amico della donna intervistato dalla stampa locale. “La Megan che conoscevo non l’avrebbe mai fatto, ...