Temptation Island 2020: Davide e Serena, Antonio e Nadia lasciano il programma (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempation Island 2020 puntata 7 ottobre, due uscite: Davide e Serena e Antonio e Nadia. Ecco cosa è successo. (Video) Mercoledì 7 ottobre è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi al timone. Settimana scorsa il programma ci aveva lasciato con un falò anticipato chiesto da Davide. Dopo la scorsa settimana, in cui Davide aveva visto Serena avvicinarsi molto al single Ettore, Davide ha chiesto un falò anticipato a Serena, che ovviamente ha accetta. Nella puntata di ieri c’è stato anche il falò anticipato tra Antonio e ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempationpuntata 7 ottobre, due uscite:. Ecco cosa è successo. (Video) Mercoledì 7 ottobre è andata in onda la quarta puntata dicon Alessia Marcuzzi al timone. Settimana scorsa ilci aveva lasciato con un falò anticipato chiesto da. Dopo la scorsa settimana, in cuiaveva vistoavvicinarsi molto al single Ettore,ha chiesto un falò anticipato a, che ovviamente ha accetta. Nella puntata di ieri c’è stato anche il falò anticipato trae ...

Mercoledì 7 ottobre è andata in onda la quarta puntata di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi al timone. Settimana scorsa il programma ci aveva lasciato con un falò anticipato chiesto da ...

