Scoperta bisca clandestina a Napoli Est: sequestri e denunce (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gli agenti hanno apposto i sigilli a una bisca clandestina Scoperta nella zona di Napoli Est, sequestrando soldi, carte da gioco, fiches e molti tasselli della cosiddetta “Dama Cinese”. A Napoli Est, agenti della polizia locale appartenenti al Reparto di Tutela Ambientale, impegnati nel contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, insospettiti da un anomalo via … Leggi su 2anews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gli agenti hanno apposto i sigilli a unanella zona diEst, sequestrando soldi, carte da gioco, fiches e molti tasselli della cosiddetta “Dama Cinese”. AEst, agenti della polizia locale appartenenti al Reparto di Tutela Ambientale, impegnati nel contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, insospettiti da un anomalo via …

Agimegitalia : Napoli: scoperta #biscaclandestina in un circolo ricreativo, denunciate sei persone - NapoliToday : #Cronaca Scoperta una bisca clandestina a Napoli: si giocava a Mahjong - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Napoli Est, scoperta bisca clandestina di dama cinese: denunciati in sei - Jammasrl : Scoperta bisca clandestina in circolo ricreativo a Napoli, 6 denunce - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Napoli Est, scoperta bisca clandestina di dama cinese: denunciati in sei -