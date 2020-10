Salvini incontra Giorgetti. Un’ora a porte chiuse: cosa si sono detti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il confronto, attesissimo, alla fine c’è stato. Era necessario, in casa Lega è tempo di rivoluzioni. Ma l’intento è quello di fare tutto sottovoce, specie dopo il gran clamore seguito al tonfo elettorale alle amministrative. Giorgetti vuole portare il partito al centro. Salvini vuole andare dritto per la sua strada. Le due anime del partito, dunque, si sono incontrate. Un confronto “lungo, franco e cordiale”, come dicono fonti leghiste. “Si tratta di capire che cosa vogliamo diventare, che ne vuoi fare di questo partito”, ha detto il numero 2 al “capo”. I due si vedono in tarda mattinata nell’ufficio di Salvini al Senato. Come racconta Carmelo Lopapa su Repubblica, però, non tutto è andato come ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il confronto, attesissimo, alla fine c’è stato. Era necessario, in casa Lega è tempo di rivoluzioni. Ma l’intento è quello di fare tutto sottovoce, specie dopo il gran clamore seguito al tonfo elettorale alle amministrative.vuole portare il partito al centro.vuole andare dritto per la sua strada. Le due anime del partito, dunque, site. Un confronto “lungo, franco e cordiale”, come dicono fonti leghiste. “Si tratta di capire chevogliamo diventare, che ne vuoi fare di questo partito”, ha detto il numero 2 al “capo”. I due si vedono in tarda mattinata nell’ufficio dial Senato. Come racconta Carmelo Lopapa su Repubblica, però, non tutto è andato come ...

Alla domanda se l'ex presidente del Senato Marcello Pera, già tra i fondatori di Forza Italia, sia diventato suo consigliere, Salvini risponde così: "L'ho incontrato più volte insieme ad altre teste ...

