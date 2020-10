Roma, 200 vigili in piazza insieme ai No Mask contro le regole anti-Covid (Di giovedì 8 ottobre 2020) 200 vigili Romani attesi alla manifestazione No Mask Circa 200 vigili Romani prenderanno parte alla manifestazione No Mask “Marcia per la Libertà” contro l’obbligo d’indossare mascherine negli spazi aperti, in programma sabato 10 ottobre in piazza San Giovanni, a Roma. A comunicarlo è il coordinamento Romano del sindacato Ugl. “Il Coordinamento Romano della UGL Polizia Locale e la Segreteria Provinciale di Roma della Ugl Autonomie, aderiscono alla marcia di protesta contro l’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, indetta per Sabato 10 Ottobre in piazza San Giovanni a ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020) 200ni attesi alla manifestazione NoCirca 200ni prenderanno parte alla manifestazione No“Marcia per la Libertà”l’obbligo d’indossare mascherine negli spazi aperti, in programma sabato 10 ottobre inSan Giovanni, a. A comunicarlo è il coordinamentono del sindacato Ugl. “Il Coordinamentono della UGL Polizia Locale e la Segreteria Provinciale didella Ugl Autonomie, aderiscono alla marcia di protestal’obbligo delle mascherine negli spazi aperti, indetta per Sabato 10 Ottobre inSan Giovanni a ...

