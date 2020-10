Rider in piazza: «No al contratto» Cgil: è un ricatto, ci mobilitiamo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mobilitazione dei Rider contro il ricatto di Deliveroo e delle altre app aderenti a Assodelivery. Manifestazione a Firenze dove il Nidil Cgil ha riunito i ciclofattorini in piazza Duomo davanti alla Regione formando, con le sacche d’ordinanza, la scritta «No al nuovo contratto», poi un corteo in bici per la città. E su la lettera-ricatto di Deliveroo – anticipata martedì dal manifesto – prende posizione anche la segreteria nazionale della Cgil. «Le minacce di licenziamento che stanno ricevendo in questi … Continua L'articolo Rider in piazza: «No al contratto» Cgil: è un ricatto, ci mobilitiamo ... Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 8 ottobre 2020) Mobilitazione deicontro ildi Deliveroo e delle altre app aderenti a Assodelivery. Manifestazione a Firenze dove il Nidilha riunito i ciclofattorini inDuomo davanti alla Regione formando, con le sacche d’ordinanza, la scritta «No al nuovo», poi un corteo in bici per la città. E su la lettera-di Deliveroo – anticipata martedì dal manifesto – prende posizione anche la segreteria nazionale della. «Le minacce di licenziamento che stanno ricevendo in questi … Continua L'articoloin: «No al: è un, ci...

Iacopo0574 : @laltra_opinione E poi una bella giratina in bici... - FirenzePost : Giani in piazza Duomo solidarizza con i rider che protestano - robertodiloreto : RT @CgilFirenze: ??????? In piazza Duomo a Firenze l’arrivo in bici dei #rider con Nidil #Cgil Firenze per il presidio contro l’accordo Ugl-A… - CgilFirenze : ??????? In piazza Duomo a Firenze l’arrivo in bici dei #rider con Nidil #Cgil Firenze per il presidio contro l’accord… - cgil_sicilia : RT @CGILPalermo: Oggi e domani sit-in con volantinaggi organizzato da Nidil Cgil Palermo con i Rider ???????per protestare contro l'accordo s… -