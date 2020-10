Ragosta | “In coalizione sì | ma con le civiche e senza il Pd”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 8 ottobre 2020) di Erika Noschese A circa sei mesi dalle elezioni amministrative che vedranno la città capoluogo chiamata al voto per eleggere il nuovo sindaco è tempo di alleanze e strategie. Davvero Ecologia e diritti, reduce dal successo delle regionali con l’elezione di un consigliere, sta già pensando alla primavera 2021. “Stiamo discutendo e lavorando per costruire un’alleanza ampia e forte per le prossime elezioni comunali a Salerno,il Pd”, ha annunciato il leader di Davvero Michele. In questi giorni infatti si stanno susseguendo una serie di incontri presso la sede provinciale, per provare a fare una attenta analisi dei risultati delle regionali ma soprattutto per provare a mettere in campo un’alleanza forte, capace di conquistare un ruolo di spicco all’interno di Palazzo di Città. ...