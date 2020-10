Prezzo nuovi AMD Ryzen 50000: performance e chipset (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Prezzo dei nuovi AMD Ryzen 50000, presentati da Lisa Su. Si parte da 299 dollari per Ryzen 5 5600X fino a 800 dollari di Ryzen 9 5950X Ecco la tabella dei prezzi dei nuovi AMD Ryzen 50000. NOME Core/ Thread Base Frequency Turbo Boost Cache L3 TDP Prezzo (dollari) Ryzen 9 5950X 16c/32t 3400 4900 64 MB 105 W 799 Ryzen 9 5900X 12c/24t 3700 4800 64 MB 105 W 549 Ryzen 7 5800X 8c/16t 3800 4700 32 MB 105 W 449 Ryzen 5 5600X 6c/12t 3700 4600 32 MB 65 W 299 Prezzo nuovi AMD Ryzen 50000: performance, prezzi e chipset Ryzen 9 5950X Al ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 8 ottobre 2020) IldeiAMD, presentati da Lisa Su. Si parte da 299 dollari per5 5600X fino a 800 dollari di9 5950X Ecco la tabella dei prezzi deiAMD. NOME Core/ Thread Base Frequency Turbo Boost Cache L3 TDP(dollari)9 5950X 16c/32t 3400 4900 64 MB 105 W 7999 5900X 12c/24t 3700 4800 64 MB 105 W 5497 5800X 8c/16t 3800 4700 32 MB 105 W 4495 5600X 6c/12t 3700 4600 32 MB 65 W 299AMD, prezzi e9 5950X Al ...

