"Pelata lucida e barba disegnata". Selvaggia Lucarelli, coronavirus e fango su Bassetti

Non c'è personaggio con cui Selvaggia Lucarelli non se la prenda. Questa volta nel mirino della firma del quotidiano di Marco Travaglio ci finisce Matteo Bassetti, "l'infettivologo di riferimento del centrodestra, quello che tutti consultano per avere la frase a effetto". A detta della Lucarelli il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova si piace tantissimo. "Corre voce - verga sul Fatto Quotidiano - che lui combatta i virus non per passione e competenze, ma perché non tollera che esista qualcosa di più virale di lui". Insomma, per la giudice di Ballando con le Stelle l'esporto non è altro che "la Lady Gaga delle pandemie".

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Poche ore dopo il referendum costituzionale, Beppe Grillo, nonostante il suo movimento (per usare un eufemismo) non scoppi di salute, ha intonato nuovamente il D ...