Nocera Inferiore | non chiude il Liceo Sensale | nessun pericolo contagio

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto oggi a, il tavolo tecnico di Protezione Civile per la gestione dell’ emergenza Covid presso la sede comunale. La riunione si è svolta alla presenza del Sindaco, dell’ assessore alla Pubblica Istruzione Federica Fortino, dell’ assessore Mario Prisco, del presidente della Commissione Sanità Vincenzo Stile, del Comandante della Polizia Locale e del Dirigente della Protezione Civile. Nell’ ambito della normativa nazionale e delle Ordinanze regionali, sono state indicate le direttive da seguire in merito al rispetto degli orari di chiusura dei locali e per regolamentare i flussi di accesso alle scuole. E’ stato deciso che i volontari di Protezione Civile del gruppo comunale, nonché Club Universo e Noi con voi affiancheranno ...

radioalfa : Coronavirus, nuovi casi collegati all'ospedale di Nocera Inferiore. A Baronissi riaprono le scuole - TEMPEST15342166 : Stasera sarò fermo vicino Nocera inferiore...fuori dal casello nocera pagani...ci vorrebbe un po' di compagnia x due chiacchiere e chissà... - salernonotizie : Nocera Inferiore, focolaio Covid: 11 positivi tra infermieri e pazienti Umberto I -

Ultime Notizie dalla rete : Nocera Inferiore

Guarda i 326 risultati per Bar in vendita Provincia di Salerno al miglior prezzo, l'annuncio più conveniente parte da 350 €. Cerchi più opzioni? Scopri anche tutte le offerte per Bar in vendita Campan ...I carabinieri della compagnia di Sorrento nel pomeriggio di ieri hanno arrestato C.S., 48enne napoletano, perché bloccato in flagranza di reato nel cedere boccette di metadone a un ...