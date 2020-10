Morto Marco Diana, militare in prima linea per la lotta all’uranio impoverito (Di giovedì 8 ottobre 2020) Morto Marco Diana, militare in prima linea per la lotta all’uranio impoverito. L’ex maresciallo dell’esercito aveva 50 anni e si è spento nella sua Cagliari E’ Morto all’età di 50 anni l’ex maresciallo dell’esercito Marco Diana, simbolo della lotta allo Stato contro l’utilizzo dell’uranio impoverito. Il pericolosissimo metallo pesante debolmente radioattivo è solitamente usato durante … L'articolo Morto Marco Diana, militare in prima linea per la lotta all’uranio ... Leggi su inews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020)inper laall’uranio. L’ex maresciallo dell’esercito aveva 50 anni e si è spento nella sua Cagliari E’all’età di 50 anni l’ex maresciallo dell’esercito, simbolo dellaallo Stato contro l’utilizzo dell’uranio. Il pericolosissimo metallo pesante debolmente radioattivo è solitamente usato durante … L'articoloinper laall’uranio ...

LaStampa : E’ morto Marco Diana, l’ex maresciallo simbolo della battaglia contro l’uranio impoverito - Corriere : Morto il maresciallo simbolo della lotta all’uranio impoverito - fanpage : Morto Marco Diana, addio al militare simbolo della battaglia contro l’uranio impoverito - framarinucci : RT @Virus1979C: E' morto Marco #Diana, militare in lotta contro lo Stato per l'uranio impoverito. Aveva cinquanta anni e da più di venti co… - _bubec : RT @Virus1979C: E' morto Marco #Diana, militare in lotta contro lo Stato per l'uranio impoverito. Aveva cinquanta anni e da più di venti co… -