Mortal Kombat 11 Ultimate includerà Rain, Mileena e... Rambo!

I personaggi di Mileena e Rain si stanno per unire a Mortal Kombat 11 Ultimate insieme al classico eroe d'azione, Rambo. Mortal Kombat 11 Ultimate è l'esperienza definitiva e all-in-one di Mortal Kombat 11. Gli sviluppatori hanno curato ogni dettaglio di ogni personaggio "presentando un gameplay fantastico e Fatality raccapriccianti", come afferma Dominic Cianciolo, Story & Voiceover Director, NetherRealm Studio.

In particolare, Sylvester Stallone ha prestato la voce per il personaggio di Rambo. "Abbiamo lavorato duramente per assicurarci che ogni linea di dialogo fosse fedele al Rambo che i fan conoscono e amano".

