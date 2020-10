Modena espugna il campo di Ravenna (Di giovedì 8 ottobre 2020) Modena - La Leo Shoes Modena di Andrea Giani vince a Ravenna con una prova in crescendo. La Consar Ravenna risponde con Redwitz-Pinali in diagonale principale, al centro ci sono Grozdanov e Mengozzi, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020)- La Leo Shoesdi Andrea Giani vince acon una prova in crescendo. La Consarrisponde con Redwitz-Pinali in diagonale principale, al centro ci sono Grozdanov e Mengozzi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Modena espugna Modena espugna il campo di Ravenna Corriere dello Sport Volley, Superlega 2020-2021, terza giornata. Derby in rimonta per Modena che vince 3-1 a Ravenna e spicca il volo in classifica

Come da tradizione la Leo Shoes Modena espugna il palaDeAndrè e conquista la seconda vittoria consecutiva della stagione dopo il successo di domenica scorsa a Vibo. La squadra di Giani soffre, va sott ...

Leo Shoes, è subito riscatto a Vibo

TONNO CALLIPO VIBO V. 0 LEO SHOES MODENA 3 (21-25 26-28 20-25) VIBO VALENTIA: Aboubacar 16, Saitta, Rossard 12, Defalco 2, Chinenyeze 12, Cester 2, Rizzo (L), Almeida Cardoso 3, G ...

