Mariconda | fiorisce un giardino nella Salerno est VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Sarà un quartiere cerniera che unirà il parco Arbostella conquello che nasceràzona orientale di, attraversato dal torrente. Tre torri con case, uned un parco giochi ed un retail commerciale che può già contare sulla presenza di Lidl e Burger King. Assenti per sopraggiunti impegni istituzionali in una giornata nera sul fronte del bollettino per i dati dei contagi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il sindaco diVincenzo Napoli in quarantena, per il mondo istituzionale erano presenti gli assessori comunali all’Urbanistica e alle Attività Produttive Domenico De Maio e Dario Loffredo. A rappresentare la regione Campania il ...