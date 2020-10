Maltempo, Desirée muore in auto a 26 anni: il ragazzo salvo per miracolo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si sono interrotte dopo circa un’ora e mezza le ricerca di Desirée Quagliarella, la 26enne originaria di Stio trascinata via con la sua auto dalla furia di un torrente. E’ successo in località Bosco di Albanella. Per lei non c’è stato nulla da fare. Il cadavere della giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco all’esterno della vettura. Ad esondare e a travolgere l’auto della 26enne è stato il torrente Malnome. La giovane si trovava in macchina con il cognato quando il corso d’acqua, a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha invaso la carreggiata, travolgendo la vettura e trascinandola lontano. Il cognato è riuscito a salvarsi aggrappandosi al ramo di un albero. La giovane, invece, è rimasta ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si sono interrotte dopo circa un’ora e mezza le ricerca di Desirée Quagliarella, la 26enne originaria di Stio trascinata via con la suadalla furia di un torrente. E’ successo in località Bosco di Albanella. Per lei non c’è stato nulla da fare. Il cadavere della giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco all’esterno della vettura. Ad esondare e a travolgere l’della 26enne è stato il torrente Malnome. La giovane si trovava in macchina con il cognato quando il corso d’acqua, a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha invaso la carreggiata, travolgendo la vettura e trascinandola lontano. Il cognato è riuscito a salvarsi aggrappandosi al ramo di un albero. La giovane, invece, è rimasta ...

