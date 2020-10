L’Isola dei Famosi 2021: svelata la conduttrice? (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Isola dei Famosi tornerà nel 2021 e la conduzione dovrebbe essere affidata alla regina di Roma, Ilary Blasi! A riportare questo scoop ci ha pensato bubinoblog, che dichiara: La prossima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, vedrebbe diverse novità, tra cui il cambio di location.fonte: bubinoblog.org Ebbene si: i naufraghi non saranno più spediti in Honduras. La produzione, infatti, starebbe pensando di scegliere un’isoletta del territorio europeo. Più precisamente in una paradisiaca isoletta disabitata delle Azzorre o della Canarie. Insomma, si navigherà in acque internazionali ma non troppo lontane. Questa interessante notizia è stata lanciata da NuovoTV, ma restano celate le motivazioni di questa scelta. Questa sarebbe la prima volta per Ilary ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Isola deitornerà nele la conduzione dovrebbe essere affidata alla regina di Roma, Ilary Blasi! A riportare questo scoop ci ha pensato bubinoblog, che dichiara: La prossima edizione dell’Isola deicondotta da Ilary Blasi, vedrebbe diverse novità, tra cui il cambio di location.fonte: bubinoblog.org Ebbene si: i naufraghi non saranno più spediti in Honduras. La produzione, infatti, starebbe pensando di scegliere un’isoletta del territorio europeo. Più precisamente in una paradisiaca isoletta disabitata delle Azzorre o della Canarie. Insomma, si navigherà in acque internazionali ma non troppo lontane. Questa interessante notizia è stata lanciata da NuovoTV, ma restano celate le motivazioni di questa scelta. Questa sarebbe la prima volta per Ilary ...

