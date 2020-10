La patata è protagonista di Leonessa dal 10 all’11 ottobre 2020

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Timidamente ma con gusto, latorna a essere regina della tavola a. Come sempre, in questo periodo dell’anno è lei la festeggiata più acclamata. Tutti la bramano. Tutti la desiderano. Tutti la vogliono inforchettare! Qui alle pendici del Terminillo, dove l’aria è la più buona della Sabina, è festa. Non come lo scorso anno, s’intende. Mascherina in volto e distanza sociale rispettata, lavi aspetta. Quest’anno sarà un po’ timida, non la vedrete fritta, lessa o rescallata nella piazza del paese, ma saranno molti, quasi tutti i ristoranti del paese a cucinarla per i propri commensali, esattamente come tradizione vuole. Latroneggerà nei piatti deini e di tutti i visitatori che il 10 e 11 ...