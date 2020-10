La Germania unita deve far crescere le ambizioni dell’Europa (Di giovedì 8 ottobre 2020) A trent’anni dalla sua riunificazione il paese si sta assumendo la responsabilità dell’Unione. Ma dev’essere più audace in materia economica e nelle relazioni con le grandi potenze mondiali. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 8 ottobre 2020) A trent’anni dalla sua riunificazione il paese si sta assumendo la responsabilità dell’Unione. Ma dev’essere più audace in materia economica e nelle relazioni con le grandi potenze mondiali. Leggi

ItaliaViva : Il #3ottobre 1990 un regime finiva, una nazione tornava unita e il sogno europeista spazzava via per sempre un incu… - LauraGaravini : Sembrava impossibile. poi senza spargimento di sangue arrivó quell'autunno che fu una primavera x democrazia. La ge… - Internazionale : La Germania unita deve far crescere le ambizioni dell’Europa. L’articolo dell’Economist. - Schmitzgiorgio : - m3du5a : RT @piuEuropaBxl: La Riunificazione della #Germania è un evento storico che segna la fine del 'secolo breve' e l'accelerazione dell'integra… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania unita 3 ottobre 1990: il miracolo della Germania unita – Articolo21 articolo21 La Germania unita deve far crescere le ambizioni dell’Europa

Con i suoi ottanta milioni di abitanti, la Germania unita diventò immediatamente lo stato più popoloso ed economicamente potente di un’Europa che fino a quel momento aveva contato quattro grandi paesi ...

Rapporto Caritas-Migrantes: boom di partenze da India e Messico

Stati Uniti principale destinazione, in Europa i Paesi che accolgono di più sono Germania, Regno Unito e Francia ...

Con i suoi ottanta milioni di abitanti, la Germania unita diventò immediatamente lo stato più popoloso ed economicamente potente di un’Europa che fino a quel momento aveva contato quattro grandi paesi ...Stati Uniti principale destinazione, in Europa i Paesi che accolgono di più sono Germania, Regno Unito e Francia ...