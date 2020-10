Il “tutorial” di Conte sulle mascherine in casa: “Ecco quando è necessario usarle” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Conte spiega quando è obbligatorio indossare le mascherine in casa In vista dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid – che estende lo stato di emergenza al 31 gennaio – il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è lanciato in un breve “tutorial” su quando indossare le mascherine in casa in un punto stampa davanti a Palazzo Chigi mercoledì 7 ottobre. “Il governo non può entrare nelle abitazioni private, ovviamente. Tuttavia la nostra è una sentita raccomandazione: bisogna adottare comportamenti appropriati anche in famiglia. La mascherina e le regole di distanza valgono anche con familiari che ad esempio abitano dall’altra parte della ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 ottobre 2020)spiegaè obbligatorio indossare leinIn vista dell’entrata in vigore del nuovo Dpcmmisure anti-Covid – che estende lo stato di emergenza al 31 gennaio – il presidente del Consiglio Giuseppesi è lanciato in un breve “tutorial” suindossare leinin un punto stampa davanti a Palazzo Chigi mercoledì 7 ottobre. “Il governo non può entrare nelle abitazioni private, ovviamente. Tuttavia la nostra è una sentita raccomandazione: bisogna adottare comportamenti appropriati anche in famiglia. La mascherina e le regole di distanza valgono anche con familiari che ad esempio abitano dall’altra parte della ...

