Grave lutto per Luca Zingaretti: doloroso addio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Grave lutto nella famiglia Zingaretti: È morta la madre di Nicola e Luca. I due fratelli hanno dato l'addio alla loro mamma Emma, scomparsa a 86 anni. Secondo quanto riportato da 'Il Foglio', la donna era malata da tempo ed era stata ricoverata in una clinica di Roma.

