Genova, donna violentata in strada viene salvata da un giovane migrante (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una donna di 50 anni è stata stuprata all'alba di mercoledì 7 ottobre a Genova da due sconosciuti. La 50enne è stata aggredita in via Gioberti, nel quartiere di Sampierdarena, da due 23enni di origini ecuadoriana che avrebbero abusato di lei finché le grida della vittima non hanno richiamato l'attenzione di un passante che è intervenuto. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. A salvarla è stato un migrante di origini africane che abita proprio in via Gioberti, il ragazzo ha soccorso la donna e chiamato i carabinieri. Quando sono giunti sul posto i militari sono riusciti a rintracciare e fermare i due aggressori che nel frattempo avevano tentato di allontanarsi. Entrambi sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di ...

