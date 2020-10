Gazzetta: “la comunità chiusa ha favorito il cluster del Genoa” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Al Genoa sono ancora positivi i 17 calciatori colpiti dal Covid-19. La Gazzetta dedica un articolo al tema, senza offrire particolari novità. Il professor Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene dell’ospedale San Martino spiega così quel che è avvenuto: «Si è verificato quello che in epidemiologia definiamo esposizione puntuale. C’è stato, cioè, un caso-indice, quello di Perin, che all’interno di una comunità chiusa ha portato a questa situazione. Lo conferma, fra l’altro, la tempistica stessa dei contagi». Secondo la Gazza non avrebbe senso, oggi, sostenere altre tesi, anche se i tamponi effettuati agli altri giocatori della rosa prima della partenza per Napoli sono risultati negativi. Semplicemente perché «quando facciamo un tampone ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Al Genoa sono ancora positivi i 17 calciatori colpiti dal Covid-19. Ladedica un articolo al tema, senza offrire particolari novità. Il professor Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene dell’ospedale San Martino spiega così quel che è avvenuto: «Si è verificato quello che in epidemiologia definiamo esposizione puntuale. C’è stato, cioè, un caso-indice, quello di Perin, che all’interno di una comunitàha portato a questa situazione. Lo conferma, fra l’altro, la tempistica stessa dei contagi». Secondo la Gazza non avrebbe senso, oggi, sostenere altre tesi, anche se i tamponi effettuati agli altri giocatori della rosa prima della partenza per Napoli sono risultati negativi. Semplicemente perché «quando facciamo un tampone ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Il maestro Pirlo dà l'attacco Milano, profumo di derby - Gazzetta_it : Il c.t. #Mancini contro il ministro #Speranza: “Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola”… - Gazzetta_it : Infortuni, positivi e mancati arrivi: ma la difesa del #Milan resta a quota zero - aferraricislit2 : @Juveatrestelle @massimozampini @CorSport @LucianoMoggi @Gazzetta_it @TUTTOJUVE_COM @tuttosport Per correttezza di… - forzaroma : #Diawara ha una missione: cambiare le gerarchie in mezzo #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta “la Palù: «Treviso ormai è un caso. Ma un nuovo lockdown sarebbe una catastrofe per intere generazioni» La Tribuna di Treviso