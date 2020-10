Focolaio Baronissi | bimba di 11 anni positiva | negativi 34 tamponi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Asl di Salerno ha reso noto l’esito deiprocessati a 35 cittadini rientranti in via diretta o indiretta nei contatti della palestra Tempio Shaolin di. Purtroppo unaè risultata: S.V. (anno 2009), frequenta la classe I D della scuola media di( già chiusa precauzionalmente con ordinanza sindacale). S.V. sta benissimo, con la propria famiglia ed è in isolamento domiciliare. Iprocessati agli altri 34 concittadini tutti. Ventuno i cittadini dial momento positivi al coronavirus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.