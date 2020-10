Enasarco | forte partecipazione al voto | ecco i risultati provvisori

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si è concluso, nella serata di ieri, il periodo elettorale iniziato lo scorso 24 settembre per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati di Fondazione. Le operazioni disi sono svolte online e l'urna elettronica si è chiusa alle 18. E' quanto si legge in una nota di Fondazione. "Per la seconda volta nella storia della Fondazione, gli iscritti sono stati chiamati ad eleggere i vertici della Cassa per il prossimo quadriennio ed in questa tornata il livello diè andato ben oltre le previsioni", spiega la nota. "Rispetto alla precedente tornata elettorale, laalè risultata decisamente più alta: hanno, infatti, votato 31.287 agenti, pari a circa il 14,5% degli ...

"Invece di spargere veleni e fake news come sta avvenendo in questi giorni, perché la governance uscente non ci spiega come mai, di 220mila agenti e consulenti iscritti in Enasarco, solo 1.786 hanno r ...