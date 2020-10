Dl Agosto | Thorel Psa | ' difficile capire stop rifinanziamento incentivi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. - (Adnkronos) - "E'comprendere il perché del mancatodegliper le auto per le fasce 3 e 4, visto che è un sistema che si autofinanzia, dal momento che l'Iva incassata è superiore aglierogati, e che la ripartenza del settore automobilistico da luglio ha anche fatto risparmiare allo Stato i soldi della cassa integrazione". E' drastico il commento di Gaetano, CEO di Groupe PSA Italia, alla 'scomparsa' deglinel testo di conversione in legge del Decreto, spiegando che "la cosa più paradossale è che di tutti gli interventi di rilancio, lo svecchiamento del parco grazie agliha dimostrato in appena 40 giorni di essere uno di quelli ...