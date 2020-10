Da titolare con Ancelotti a quasi separato in casa con Gattuso: lo strano caso di Fernando Llorente (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Napoli ha condotto l’ultimo calciomercato estivo in maniera molto intelligente, spendendo si tanto per l’acquisto di Victor Osimhen, ma anche prendendo un giocatore importante come Bakayoko quasi gratis. L’unica pecca da sottolineare riguarda il mercato cessioni, con Arek Milik che ha rifiutato tutte le squadre e facendo perdere di fatto circa 25 milioni di … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Napoli ha condotto l’ultimo calciomercato estivo in maniera molto intelligente, spendendo si tanto per l’acquisto di Victor Osimhen, ma anche prendendo un giocatore importante come Bakayokogratis. L’unica pecca da sottolineare riguarda il mercato cessioni, con Arek Milik che ha rifiutato tutte le squadre e facendo perdere di fatto circa 25 milioni di … L'articolo

OptaPaolo : 22, 287 - Il #Milan ha schierato una squadra titolare con un'età media di 22 anni e 287 giorni, la più bassa in… - ZZiliani : Contro una Lazio che già nel primo tempo aveva finito i cambi e senza più un difensore titolare, in vantaggio 1-0 c… - GruppoEsperti : @untiltheend1897 @SOSFanta @Oracolo_Fanta Ti serve un titolare, resta con Lasagna - AlessandroVig0 : @dunat_basket Giocare con dambro de vrij e kolarov titolare non mi fa stare tranquillo - AlessandroVig0 : @MatteoBandit2 Skriniar non è titolare? Spero di sì se no dobbiamo giocare con Kolarov titolare per un anno. Il Nap… -

Ultime Notizie dalla rete : titolare con Milan, Tonali vuole una maglia da titolare nel derby: è sfida con Bennacer Pianeta Milan Xbox Series X: 8K e 60FPS già raggiunti da un gioco

Stando a quanto emerso da una diretta di Digital Foundry, c'è un gioco che ha già raggiunto la risoluzione di 8K a 60FPS su Xbox Series X.

“Oktoberfest”, birra e sangue nella Monaco del 1900

Approdata in Italia l'1 ottobre 'Oktoberfest', la nuova miniserie tedesca in 6 episodi di Netflix, creata da C. Limmer, R. Schalk, A. Wittgenstein, (prima presentata in Germania) e ha scalato già i pr ...

Stando a quanto emerso da una diretta di Digital Foundry, c'è un gioco che ha già raggiunto la risoluzione di 8K a 60FPS su Xbox Series X.Approdata in Italia l'1 ottobre 'Oktoberfest', la nuova miniserie tedesca in 6 episodi di Netflix, creata da C. Limmer, R. Schalk, A. Wittgenstein, (prima presentata in Germania) e ha scalato già i pr ...