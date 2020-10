Caso petrolio Isis, Saras perde il 7% in Borsa (Di giovedì 8 ottobre 2020) Saras titolo Borsa – Il titolo di Saras cede il 7,69% in Borsa nella giornata di oggi, dopo la notizia che la Procura distrettuale antiterrorismo di Cagliari ha acceso i fari sulla società controllata per il 40% della famiglia Moratti, per un presunto traffico di petrolio che sarebbe arrivato nella raffineria di Sarroch (Cagliari) in … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020)titolo– Il titolo dicede il 7,69% innella giornata di oggi, dopo la notizia che la Procura distrettuale antiterrorismo di Cagliari ha acceso i fari sulla società controllata per il 40% della famiglia Moratti, per un presunto traffico diche sarebbe arrivato nella raffineria di Sarroch (Cagliari) in … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

