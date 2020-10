Capelli: i bob più belli delle star da cui prendere ispirazione per l’autunno (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una volta è bastata la foto di un nuovo look di Jennifer Lopez per mandare in visibilio i fan. A postarla, il suo hairstylist di fiducia, Chris Appleton, che, proprio qualche giorno fa, ha condiviso con il mondo di Instagram un’immagine della spumeggiante cantante in versione wavy bob. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ancora una volta è bastata la foto di un nuovo look di Jennifer Lopez per mandare in visibilio i fan. A postarla, il suo hairstylist di fiducia, Chris Appleton, che, proprio qualche giorno fa, ha condiviso con il mondo di Instagram un’immagine della spumeggiante cantante in versione wavy bob.

yleniamarco1 : Taglio di capelli per l'autunno-inverno: il bob destrutturato e la tonalità nocciola - ILCLeather : RT @vogue_italia: Il taglio must dell'autunno? Il french bob. E se il caschetto è la vostra passione qui trovate altre 30 varianti da copi… - oneiricwayo : minkyung ovviamente quando è attiva ha il fuckass bob e quando disbanda i capelli bellissimi lunghissimi lucenti...… - _Logolept_ : RT @vogue_italia: Il taglio must dell'autunno? Il french bob. E se il caschetto è la vostra passione qui trovate altre 30 varianti da copi… - SuperTrollKR2 : RT @vogue_italia: Il taglio must dell'autunno? Il french bob. E se il caschetto è la vostra passione qui trovate altre 30 varianti da copi… -

I tagli capelli caschetto più belli del 2021

Pratico, versatile e super sartoriale, il caschetto si confermerà tra i tagli capelli 2021 più sfoggiati, amati, copiati e fotografati. Di seguito i nostri 8 caschetti preferiti avvistati nei backstag ...

Pratico, versatile e super sartoriale, il caschetto si confermerà tra i tagli capelli 2021 più sfoggiati, amati, copiati e fotografati. Di seguito i nostri 8 caschetti preferiti avvistati nei backstag ...